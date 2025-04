Ferrinis, online l’album ’Twins’

È sulle piattaforme online ‘Twins’, il nuovo album del duo dei Ferrinis. L’album include dieci tracce che somigliano a episodi di un film scritto insieme in cui i due frateli forlviesi portano il loro sguardo tra i chiaroscuri dell’amore, mettendo in scena legami sbagliati al momento giusto, addii mai risolti e ritorni che sembrano sogni. Si comincia con l’inedito ‘Il nostro film’, un’apertura che imposta subito lo sguardo: "Ricominciamo a scrivere il nostro film, tra momenti indelebili ed errori cancellabili". Le relazioni diventano un set da cui fuggire o in cui ritrovarsi, un piano sequenza interrotto che cerca ancora un finale. Una storia che si può riscrivere – anche quando sembra troppo tardi – se si ha il coraggio di farlo insieme. Si prosegue, poi, con altri brani, tra i quali ‘Coca e Malibù’, o la sensuale ‘Labbra al curry’ in un’alternanza di colori e atmosfere che rappresentano un nuovo capitolo nella storia artistica dei Ferrinis.