"Ferrovie e strade, la Romagna va collegata meglio"

"Alcuni giorni fa il presidente della Regione de Pascale ha convocato un incontro con i sindaci e i gestori degli aeroporti dell’Emilia-Romagna per discutere del potenziamento delle infrastrutture e, soprattutto, di una possibile gli quattro scali. Per sostenere Forlì e Rimini, riteniamo necessario ragionare sull’ammodernamento delle infrastrutture". Il segretario romagnolo dell’Ugl, Filippo Lo Giudice, insiste: "Occorre facilitare gli spostamenti e rendere più agevole l’arrivo in aeroporto ogni giorno, ogni ora, anche la sera. Forlì, per esempio, è svantaggiata nell’offerta ferroviaria serale e del primo mattino nella tratta Bologna-Rimini, quella maggiormente frequentata da pendolari e turisti per la mobilità in treno da Nord a Sud, e viceversa. Come è del tutto obsoleto il collegamento ferroviario e stradale sull’asse Forlì-Ravenna. C’è molto da lavorare".