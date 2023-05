Ferrovie, tour storico in città

Domani dalle 9.30 alle 13,

visita alla nuova e vecchia Stazione di Forlì, con visita al Museo delle Ferrovie presso l’ex Magazzino Spedizionieri Grandi Velocità. Il tour ricognitivo preseguirà sulla linea 96A tra viali monumentali, nuove carrabili nella cintura urbana, alla scoperta della città di fondazione e Museo urbano diffuso di Predappio. L’appuntamento rientra ’Giornata delle ferrovie delle meraviglie in Romagna – Sguardi e narrazioni sul patrimonio del moderno in Romagna nei capoluoghi ferroviari lungo la via Emilia’.