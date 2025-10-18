Fertilità e affermazione di genere: stasera c’è ‘GEN’ di Matarrese

Prosegue con un ricco programma la rassegna ’Meet the Docs!’, che oggi vivrà il suo penultimo appuntamento all’Ex Atr. La mattina si apre alle 9.30 con ’Chapiteau’ di Adriano Sforzi, proiettato al Teatro Comunale di Galeata e riservato alle scuole nell’ambito della sezione ‘Docs for School!’. Il film segue la vita di quattro fratelli che durante la settimana vivono a Torino e nei weekend si esibiscono sulla pista del Circo Gravity, l’ex storico Circo di Mosca. Sarà presente il regista.

Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio all’incontro ‘Archivi di famiglia come corpi dissidenti’: un dialogo a quattro voci con Nicoletta Traversa (Ri-Prese memory keepers), Andrea Contu (Cineteca Sarda), Vanessa Mangiavacca (Archivio Aperto) e Ilaria Ferretti (Fondazione Home Movies). Alle 17 si terrà una degustazione di sake (costo 28 euro a persona, prenotazione al 347.2782603).

La programmazione cinematografica riprenderà alle 18 con ‘La Mutante’ di Constanza Tejo Roa, che sarà collegata in diretta per presentare il suo film. L’opera racconta la storia di una giovane regista che scopre di essere incinta proprio mentre la sua carriera inizia a decollare, affrontando i cambiamenti legati alla maternità in una società ancora fortemente maschilista.

Alle 20.30 sarà la volta di ‘GEN’ di Gianluca Matarrese, ambientato all’ospedale Niguarda di Milano, dove il dottor Maurizio Bini accompagna coppie infertili e persone che intraprendono percorsi di affermazione di genere. Il regista interverrà in collegamento prima della proiezione, insieme al Collettivo Monnalisa. La giornata si concluderà alle 23 con ‘Meet the Sound!’, dj set di Dina Botwin con Fata Roba. Durante tutto il festival sarà attiva un’area food & drink. Gli eventi sono a ingresso gratuito.

v. p.