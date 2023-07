Festa a Capocolle con i Margò 80, Casadei Danza e BandaLarga

Saranno i Margò 80 ad aprire ‘Capocolle in Festa’ che, da oggi fino a domenica, animerà la frazione di Bertinoro, organizzata dall’associazione Mont Spachè. Il palco su cui si esibirà la band che propone, come da nome, musica anni ‘80 è allestito nel campo sportivo della parrocchia di San Sebastiano, dove trova ospitalità lo stand gastronomico. Al suo interno sarà possibile mangiare con primi della tradizione romagnola, secondi di carne o pesce e pizza, il tutto accompagnato dai vini locali. Lo spettacolo di Casadei Danza animerà la serata di domani, mentre domenica si chiude con i BandaLarga. La festa inizia alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico, mentre i concerti sono previsti dalle 21. Sono una sessantina i volontari che si alterneranno per la manifestazione.La prima edizione di ‘Capocolle in Festa’ si svolse nel 1989, per poi avere una pausa nei primi anni 2000, dal 2011 Mont Spachè ha ripreso a organizzarla con assiduità.