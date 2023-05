Festa alla basilica del patrono: tante celebrazioni per San Rufillo

Forlimpopoli lunedì e martedì festeggia il patrono San Rufillo e le celebrazioni si svolgeranno nella basilica dedicata al primo vescovo del paese artusiano. In preparazione alla festa, oggi dalle 15 si svolgerà il ‘Palio di San Rufillo’, con giochi e sfide, mentre domanil programma prevede alle 11.30 la messa con le prime comunioni, alle 17.30 la liturgia vespertina, alle 18 la polentata e alle 20.45 lo spettacolo.

Lunedì alle 20 vi saranno l’accensione della lampada votiva e la recita dei primi vespri, seguirà alle 20.45 il buffet preparato dall’Istituto alberghiero ‘Artusi’. Martedì alle 11 il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, presiederà nel giorno del patrono la messa solenne che sarà concelebrata dal parroco, don Stefano Pascucci, e da vari sacerdoti della diocesi, mentre alle 20.30 la liturgia sarà celebrata dal vicario generale, don Enrico Casadei.

In occasione delle celebrazioni, fino a venerdì 19 nella basilica di San Rufillo è allestita la mostra ‘C’è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l’enigma della sofferenza‘ con ingresso gratuito e possibilità di visite guidate. "La mostra che mette in primo piano il personaggio biblico di Giobbe – afferma don Pascucci – ci parla dell’esperienza umana di oggi, della sofferenza che da sempre ci interroga sul suo perché. La risposta di Dio al dramma umano, oggi come allora, è una Presenza, un avvenimento che non porta risposte preconfezionate, ma porta salvezza". Rufillo, nato ad Atene nel 292 e consacrato vescovo da papa Silvestro I nel 330, lavorò insieme a San Mercuriale per l’annuncio del Vangelo e la lotta alle eresie nelle nostre terre. Collaborò con altri santi vescovi suoi contemporanei come Leo di Montefeltro, Gaudenzio di Rimini e Geminiano di Modena. Secondo alcune fonti morì novantenne il 18 luglio del 382 a Forlimpopoli. Nel 1362 dopo la distruzione della città da parte delle truppe favorevoli allo Stato Pontificio, le sue reliquie furono trasportate a Forlì nell’attuale chiesa di Santa Lucia. Sono custodite a Forlimpopoli sotto l’altare maggiore della basilica dal 16 maggio del 1964.

Alessandro Rondoni