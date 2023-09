Festa annullata al Derby 2.0, ma c’è il pranzo

È stata annullata a causa delle previsioni meteo inclementi la festa ‘Quasi cento giorni a Natale’, prevista per oggi al Centro Derby 2.0 di Castrocaro. La struttura sarà comunque aperta con il pranzo in veranda che resta regolarmente previsto e la trasmissione delle partite di serie A (nel menù lasagne e cappelletti in brodo o al ragù a 8 euro, secondo e contorno con grigliata mista e patatine a 12 euro, dolce a 3; menù completo proposto a 25 euro). La prenotazione è obbligatoria (info tel. 392.5161729, mail derby2.0asd@ gmail.com).