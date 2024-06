Festa Artusiana al via: cibo, musica e cultura

Apre i battenti la Festa Artusiana di Forlimpopoli che accompagnerà tutti i visitatori fino a domenica 30 giugno. Un ricco programma di incontri, presentazioni, concerti, mostre, spettacoli, show cooking e molto altro per celebrare Pellegrino Artusi, illustre concittadino, considerato universalmente il padre della cucina moderna italiana. Tutto il centro storico, a partire dalle piazze attorno alla trecentesca rocca, si animerà con l’allestimento di 34 ristoranti con diverse proposte gastronomiche per tutti i gusti. Piazza Garibaldi per l’occasione si trasforma nella Città dei Sapori con vari stand dedicati alle associazioni e alle pro loco del territorio. In questo contesto ci sarà anche una proposta giornaliera della vicina Bertinoro che con i suoi vini e ristoranti allieterà i visitatori con menù diversi ogni volta.

Molte le mostre che trovano dimora alla manifestazione. Casa Artusi ospita la mostra ‘Gusto! Gli italiani a tavola: 1970-2050’ di M9 - Museo del ’900 Venezia Mestre a cura di Massimo Montanari e Laura Lazzaroni. Un percorso per raccontare come la relazione tra gli italiani e il cibo sia profondamente mutata in questi ultimi decenni, con un cambio di paradigma decisivo tra l’immagine tradizionale della cucina nazionale e una relazione sempre più complessa, segmentata e contraddittoria di un Paese che si sta trasformando nelle proprie abitudini, nei propri consumi e nella composizione sociale. Le sale del Museo Archeologico ospitano l’esposizione ‘Ritrovamenti’, mostra personale di Cristian Cimatti, scultore visionario e difficilmente etichettabile. Dal 2020 al 2023 è stato anche curatore della manifestazione ‘Roccambolesca’ a Meldola. Trasforma ceramica, metalli e parti organiche in opere ‘pungenti’, che propongono punti di vista differenti e suscitano nell’osservatore sensazioni contrastanti. Alcune delle opere di Cimatti trovano ospitalità anche nella Galleria d’Arte a Casa di Paola, in via Costa 22.

Il voltone della Farmacia Fabbri, in piazza Garibaldi è il teatro della ‘Mostra antologica dell’associazione amici dell’arte di Forlimpopoli’. I camminamenti della rocca verranno, invece, allestiti con ‘Gli Alberi genealogici delle famiglie di Forlimpopoli’ a cura dell’associazione Amici della Pieve. Aprono le loro porte anche ‘Casa museo Bertozzi’ il centro d’arte e documentazione di via Massi 58 dove lo scultore Mario Bertozzi è nato e vissuto fino all’età di 92 anni; la Collezione Guzzi Brunelli, il museo Moto Guzzi di via Roma 32; la Chiesa del Carmine, piccolo gioiello architettonico del ‘600 e scrigno di tesori d’arte; la basilica di San Rufillo.

Matteo Bondi