Festa Artusiana al via tra cibo, IA e musica

Sarà la conferenza ‘Intelligenze Alimentari’ a dare il via ai 9 giorni della 29ª edizione della Festa Artusiana, che si aprirà oggi alle ore 18 alla Chiesa dei Servi a Casa Artusi, con i saluti istituzionali di Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli. Ospiti: Nicola Perullo, rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e Massimo Montanari, professore all’Università di Bologna e Presidente del Comitato Scientifico di Casa Artusi. Nutrito il programma di questa prima giornata. Alle 19,30, all’interno della sala mostre Bertozzi in rocca, s’inaugura ‘Un succulento omaggio a Pellegrino Artusi, slurp, rito geniale’, esposizione curata da Mistiche Nutelle. Alle 20 in via A. Costa 22, ‘Artusi a Quattro mani’, evento live painting alla galleria ‘A Casa di Paola’ con Daniele Tamburro e Pixel. Nello stesso orario, ma nel cortile dell’ex scuola De Amicis, si terrà lo Show Cooking con la chef Cristina Lunardini. Evento curato dall’associazione Cuochi Artusiani di Forlì Cesena.

Gli spettacoli prendono il via alle 20,45: in via Saffi con l’esibizione di giocoleria ‘Berto in Strada’, nel fossato della Rocca, nell’area allestita per i ragazzi, con Gianni Giunchi e le sue letture animate. Il Music Corner, allestino in via Costa, si animerà alle 21 con la performance di ‘hot staff quintet Brigitte’. Il cortile della De Amicis alle 21 propone il convegno ‘I Piccoli Borghi. Il Patrimonio Culturale e le Sagre d’Italia’, durante il quale ci sarà anche la consegna del Premio Marietta ad Honorem ad Anna Bonavita. Al Convegno saranno presenti Massimiliano Falerni, presidente Unpli regionale, Bruno Biserni, presidente Gal Altra Romagna, Chiara Astolfi, direttore di Destinazione Romagna, Luca Mauriello, ceo di Projenia, Fausto Faggioli, presidente Earth Academy. la serata prosegue, alle 21,45 in Arena piazza Fratti con Gershwin: ensemble di 11 sassofoni diretti dal maestro Valerio Barbieri featuring Fabio Petretti, a seguire Petretti, Ghetti, Paolini con special guest Francesca Bertazzo Hart.

Per quanto riguarda la parte enogastronomica, sin dalle ore 19, i 35 punti ristorazione apriranno i battenti in vari punti del centro storico, ivi compresi gli stand di piazza Artusi, dove per tutte e nove le serate della manifestazione sarà allestito il punto ristoro e degustazione di ‘Borghi e Rocche di Romagna’, il progetto di marketing territoriale, che riunisce Bertinoro, Castrocaro e Terra del Sole, Meldola, Predappio e la stessa Forlimpopoli. Protagonisti, naturalmente, le eccellenze e le tipicità dei vari territori. Ogni sera, infatti, nello stand di Borghi e Rocche sarà presente una realtà associativa e/o produttiva di uno dei Comuni aderenti, e saranno proposti piatti della tradizione e assaggi dei prodotti tipici più rappresentativi.

Matteo Bondi