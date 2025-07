Festa Artusiana all’epilogo. C’è ‘Nocini a confronto’

Chiude la 29ª edizione della Festa Artusiana con uno dei concorsi più attesi della manifestazione, ovvero ‘Nocini a confronto’ la cui finale, con annessa premiazione, è in programma alle 18 nel cortile di Casa Artusi. Curato dall’Associazione Italiana Sommelier Romagna, l’appuntamento vede la collaborazione dell’Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, che preparerà e servirà le ricette a base di nocino in degustazione a seguito della premiazione.

Alle 18.30 parte la visita guidata tematica attraverso i reperti del Museo Archeologico ‘A tavola nel mondo antico’. Alle 19 fornelli accesi in tutti i 35 ristoranti allestiti per l’occasione, ognuno dei quali propone anche alcune ricette tratte dal famoso libro di Artusi ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’. Stesso orario anche per gli stand enogastronomici in piazza Garibaldi gestiti da associazioni di categoria e Pro loco mettendo in mostra vari prodotti tipici.

Alle 20 si anima il palco installato nel cortile della scuola De Amicis con lo show cooking dello chef Tomas Marfella di Food Lab. Il cartellone degli spettacoli curati dall’associazione ‘Dai de jazz’ chiude con tre appuntamenti. Alle 20.45 nel fossato della rocca il palco sarà per Hot Staff Quintet (voce, tastiera, chitarra, basso, batteria). La band rivisita brani di disco dance anni 70 e 80 dei più famosi cantanti e gruppi dell’epoca: da Gloria Gaynor ai Le Chic, da Bonney M. a Donna Summer, oltre naturalmente ai brani ‘dance’ italiani di maggior successo.

Nel Music Corner di via Costa alle 21 spazio al Tolga During Trio ‘LiberDjango’ (Chitarra, Fisarmonica, Contrabbasso). LiberDjango nasce nel cuore della Romagna, dove tre musicisti con radici jazzistiche si sono imbarcati in un viaggio musicale alla ricerca di melodie suggestive. Fedeli al proprio stile, il trio naviga abilmente attraverso le composizioni senza tempo di leggende come Astor Piazzolla e Django Reinhardt, omaggiando anche compositori italiani come Ennio Moricone.

Sul palco dell’Arena Verdi alle 21.45 arriva lo spettacolo di acrobazia e magia ‘All’incirco Varietà’. L’InCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti e Corbo danno vita a una varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, il mago della Maiella e la sua assistente.