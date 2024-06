Festa Artusiana, stasera il Premio Marietta

Il panino e i premi Marietta sono i protagonisti di questa domenica alla Festa Artusiana. Alle ore 19 Casa Artusi, per quanto riguarda i ciclo degli Aperitivi a Corte, ospita la presentazione del libro ‘Storia del panino italiano’ (Slow Food Editore 2024) di Alberto Capatti: una guida che comincia con l’usanza molto diffusa del panino come pranzo di lavoro, nei campi, in fabbrica e in ufficio, per proseguire con i tramezzini arricchiti fino al panino gourmet. Tante curiosità che raccontano il successo della nostra gastronomia, anche al di là del Bel Paese. Con l’autore dialogherà Massimo Montanari, professore emerito dell’Alma Mater di Bologna e presidente del comitato scientifico di Casa Artusi.

Alle 20 poi, in piazza Fratti (ovvero l’area interna alla rocca) ci sarà l’assegnazione del Premio Marietta, il riconoscimento per cuochi non professionisti, e quelle dei Premi Marietta ad Honorem destinati a coloro che nel corso dell’anno si sono distinti per la produzione di pensiero sulla gastronomia o per particolare cura nella produzione. A ricevere in quest’occasione il premio Marietta ad Honorem saranno lo scrittore e giornalista Giuseppe (Beppe) Sangiorgi, per la significativa opera di studio e valorizzazione del patrimonio enogastronomico della Romagna, e il Forno Cappelletti & Bongiovanni di Dovadola, per l’attenzione e la cura con cui il suo laboratorio artigianale panifica ogni giorno con grani tradizionali. A seguire in piazza Pompilio si terrà lo show cooking della cesenate Jennifer Bucci, già Premio Marietta nel 2023 con i suoi ‘Canarioli’, un tributo alla sua terra d’origine e un omaggio a quella d’adozione, le Canarie (tortelli con acciughe arrosto e formaggio di capra fresco, emulsione al prezzemolo, terra di gofio e riccioli di pomodoro secco).

Sempre alle 20 nel fossato della Rocca andrà in scena lo spettacolo ‘Anar e Golnar’ del Burattinificio Mangiafoco di Bologna, dove le tradizioni orientali si mescolano a quelle tipiche del nostro territorio in una commedia tutta da ridere, in cui fanno capolino un drago, una strega e perfino un fantasma.

Alle 21.45, infine, il fossato della Rocca cambierà veste per la musica dal vivo di Briciole di Musica con il Duo Baguette. Come ogni sera sarà poi possibile passeggiare tra le bancarelle del mercato di prodotti agricoli e artigianali, gustare ogni tipo di pietanza in uno dei 34 ristoranti allestiti per l’occasione e visitare uno dei tanti tesori nascosti della città, come la chiesa del Carmine in via Saffi, solitamente chiusa, oppure quel piccolo gioiello che è la galleria d’arte ‘A Casa di Paola’ in via Costa 22.