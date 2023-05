Festa degli scout Piazza Saffi si riempie

Ieri il centro storico è stato invaso da una marea azzurra. È giunta al termine la prima giornata dell’evento per celebrare i 100 anni di scoutismo forlivese, e le inziative non sono mancate, a partire dal primo pomeriggio fino alla sera. Le principali piazze della città hanno ospitato attività organizzate da diversi gruppi e rivolte ai cittadini di tutte le età. Piazzetta della Misura si è gremita dei più giovani, i lupetti (8-11 anni). Piazza Saffi ha ospitato i ragazzi dai 12 ai 16 anni e piazza Ordelaffi i più grandi, (17-21 anni) con attività di diverso genere: dalle sfide a pallavolo, alla spiegazione dell’articolo 41bis, con la ripoduzione di un modello di cella del carcere duro, fino ad arrivare a trattare temi sociali come la disabilità. La Tenda della Presenza e della Spiritualità è stata invece posizionata affianco alla chiesa di San Mercuriale. Le persone, a piccoli gruppi, potevano entrare e accomodarsi sulle panche per pregare o confrontarsi con alcuni sacerdoti o religiosi. La Tenda sarà presente anche nella giornata di oggi.

Inoltre, sono state organizzate diverse conferenze in piazza XX settembre a partire dalle 16 e alle 18 al Teatro Diego Fabbri è stato possibile seguire l’incontro con don Luigi Ciotti, fondatore dell’associaizone Libera. Per la serata è stato organizzato un concerto in piazza Saffi a partire dalle 19.30, durante il quale hanno suonato diversi gruppi, tra cui la band ’Ariaperta’, diretta dal maestro Marco Sabiu.

I ragazzi presenti hanno raccontato le loro opinioni riguardo quest’iniziativa. "È un’occasione per confrontarci con gli altri gruppi, per vedere le loro attività e per condividere le nostre esperienze", ha detto Virginia, 20 anni, del gruppo Predappio1. Anche per Giovanni, 18 anni, del gruppo Forlì3, l’evento è un’occasione per condividere ma anche per "far riflettere su quanto lo scoutismo possa creare dei legami profondi tra le persone. Io ho conosciuto i miei migliori amici grazie agli scout". Alessandro, 19 anni, invece sostiene che "stare in comunità è il valore fondamentale per uno scout, a prescindere dalla fede religiosa, ed è sempre bello ritrovarsi e contribuire alla formazione gli uni degli altri".

Due capi più adulti hanno raccontato che cosa significa per loro essere scout e come conciliano questo impegno con la vita quotidiana. Margherita, 38 anni, del gruppo Forlì2 e capogruppo dei lupetti, dice che "essere scout è un valore che non mi abbandona mai, mi accompagna in tutte le sfere della vita. Ho due gemelli e non è semplice conciliare tutto, anche se ora sto iniziando a portarli con me. C’è bisogno di valori scout fin da piccoli, di contatto con la natura e di attività diverse dalla tecnologia". Simone, 28 anni, del gruppo Forlì15 parla dell’iniziativa come di un modo "per farci conoscere alla cittadinanza, mostrare facendo, che è un po’ il nostro motto. Per me il tempo che dedico allo scoutismo è ben investito e non smetto di essere scout nemmeno per un momento, per me è una scelta a 360 gradi".

Ma le celebrazioni non si fermano e anche il programma di oggi è molto fitto. Si parte alle 8.15 con le Lodi in piazza Saffi. A seguire gli eventi dei ragazzi dalle 9 alle 12.30, con un intervento dell’assessora alla legalità Maria Pia Baroni sempre nella piazza centrale. Dalle 10 alle 11 sarà possibile assistere a una conferenza sul tema ’Chiesa e giovani, istruzioni per l’uso’, tenuta da Don Erio Castellucci in Piazza XX settembre. Rimarrà aperta la Tenda della Presenza e della Spiritualità dalle 9 alle 12. Nel primo pomeriggio verrà celebrata la Santa Messa in Piazza Saffi alle ore 15 e per concludere l’Ammainabandiera alle ore 16, che segnerà la fine dell’evento.

Martina Rossi