‘Festa dei fichi’ al via tra sacro e profano

Occasione da non perdere per conoscere Galeata e il suo territorio è la storica Festa della Madonna dei Miracoli di Borgo Pianetto (conosciuta anche come la ‘Festa dei fichi’), organizzata dalla Parrocchia di S. Martino in Pianetto in collaborazione con Pro loco Galeata, che si avvale del patrocinio del Comune di Galeata e del sostegno dell’attività Camillo.

La manifestazione di svolgerà da oggi a lunedì 8 settembre nel borgo cinquecentesco mantenendo così viva una tradizione lunga quasi 530 anni, che unisce celebrazioni religiose legate alla ‘Madonna dei Miracoli del borgo di Pianetto’, agli appuntamenti ludici, musicali, artistici e gastronomici che ben si sposano in un contesto architettonico e urbanistico antico.

Si parte questa sera alle 20 nel chiostro con il torneo di burraco (333.2748408) e si prosegue alle 21 con la gara di briscola (333.1079502).

Si prosegue domani alle 19 con la cena a base di arrosticini, mentre alle 20 triduo di preghiera e catechesi tenuta da padre Luca Vitali.

A seguire quarta edizione del mercatino ‘Il borgo delle meraviglie Ri-vestiti’ con abiti e accessori vintage usati, second hand e artigianato artistico oltre alla proiezione del filmato sulla storia della festa. Invece sabato 6 alle alle 20 triduo di preghiera e dalle 19,30 apericena nel chiostro (gradita prenotazione al 333.8215237), musica con Tiziano&Majra e karaoke.

Domenica 7 alle 9,30 santa messa e alle 20 triduo di preghiera, mentre alle 21 tombola dei frati con ricchi premi.

Gran finale lunedì 8: ore 11 santa messa, alle 15 i tradizionali giochi paesani, alle 20 processione solenne con l’immagine venerata della Madonna e alle 21 concerto della Banda comunale Alberto Albertini diretta dal maestro Massimo Bertaccini.

"Confidiamo in una bella partecipazione – commentano le volontarie e i volontari della festa –. Nonostante le difficoltà grazie al supporto dei nostri giovani siamo riusciti a garantire anche quest’anno un calendario di iniziative all’altezza della tradizione di questo storico appuntamento. Tutte le sere funzioneranno lo stand gastronomico e la pesca lotteria. Il ricavato sarà devoluto per il restauro dell’altare della Madonna dei Miracoli. Garantiremo su richiesta (333.8215237) – concludono – anche visite guidate al bel campanile attribuito all’architetto fiorentino Bartolomeo Ammannati".

Oscar Bandini