Festa dei nonni all’istituzione Drudi domani mattina Domani il parco dell'Istituzione Drudi ospiterà la "Festa dei Nonni", un momento di incontro e scambio tra generazioni per parlare di valori come amicizia e solidarietà. Alle 10 convegno sulla vecchiaia, poi animazione per i bambini e momento conviviale. Patrocinio del Comune di Meldola.