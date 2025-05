Festa del Falò a Rocca. Oggi il bis dei carri

Si conclude oggi a Rocca San Casciano la Festa del Falò. Dopo la grande partecipazione di pubblico, ieri sera, per la sfida dei falò sulle rive del fiume Montone fra i rioni Borgo e Mercato, i fuochi d’artificio che hanno illuminato la notte della valle e le sfilate dei carri allegorici in piazza, oggi pomeriggio è previsto il bis delle sfilate, specialmente per la gioia dei bambini e delle rispettive famiglie.

Gli stand gastronomici apriranno dalle 11 alle 22, mentre nel pomeriggio è prevista la sfilata dei carri dei rioni (ingresso 5 euro). Alle 15.45 entreranno in piazza Garibaldi i carri del Borgo, animati da centinaia di figuranti per rappresentare ‘L’Inferno di Dante’, che per un’ora incendieranno il centro storico del paese. Seguirà alle 16.45 la sfilata del rione Mercato con centinaia di personaggi delle ‘Isole Caraibiche’.

La Festa del Falò, la manifestazione tradizionale più sentita a Rocca, si concluderà alle 18 col concerto dei Gem Boy. Per arrivare all’accensione dei pagliai sulle rive opposte del fiume Montone e per preparare i carri allegorici, centinaia di persone di entrambi i rioni lavorano molti mesi, con grande entusiasmo e passione e tutto a livello di volontariato.

Quinto Cappelli