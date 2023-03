Festa del Falò a Rocca, fervono i preparativi

Fervono i preparativi a Rocca San Casciano per la Festa del Falò del 15 e 16 aprile, animata da centinaia di volontari dei rioni Borgo e Mercato. Tre i fronti aperti dei preparativi: la raccolta degli spini (ginestre) sulle colline attorno al paese, soprattutto da parte dei giovani, durante i weekend, con trasporto la domenica sera lungo le sponde del fiume Montone in paese, quando su entrambe le sponde (alla destra il Mercato e a sinistra il Borgo) scoppia un tripudio di festa con clacson, musica e urla; la preparazione di due carri allegorici per ogni rione, durante le serate, tirando spesso fino a tarda notte, sul tema ‘Il mondo di Pan’ per il Borgo e ‘Mercato Jungle’ per il Mercato; infine, raccogliere fondi per far fronte alle spese. Per batter cassa fra i rocchigiani e turisti di passaggio ogni domenica le donne dei due rioni hanno organizzato uno stand di piadina fritta: il Borgo in un garage vicino al teatro comunale e il Mercato in un chioschetto sul ponte prospiciente l’area dove saranno accesi i falò. La ‘sfida delle piadine fritte’, che anticipa di settimane quella dei due falò, si apre molto prima e la domanda che corre di bocca in bocca per tutto il paese e anche la valle, perché la domenica arrivano buongustai perfino dai paesi vicini, è sempre la stessa: "Quali sono le piadine fritte migliori? Quelle del Borgo o del Mercato?" Ognuno dei due rioni si ritiene "il vero depositario della ricetta della migliore piadina fritta romagnola".

La conferma arriva dalle donne di entrambi i rioni, con la stessa risposta: "Le nostre piadine sono le migliori, perché ottime, sfiziose e croccanti, non sono per niente unte, prodotto della vera tradizione, vanno a ruba, buone come non si trovano altrove, rievocano la vera ricetta delle nonne". L’ardua sentenza è lasciata ai buongustai che domani pomeriggio assaggeranno le piadine fritte dei due rioni, mentre passeggiando ‘avanti e indrè da Scherpa ai frè (avanti e indietro da Scarpa alla chiesa dei frati, come recita un antico adagio) ammireranno le bellezze del centro storico, inebriati nella centrale piazza salotto dalle due correnti dei profumi delle piadine fritte del Borgo e del Mercato.

Quinto Cappelli