Festa del falò, a Rocca sfila la tradizione

Si svolgerà questa sera a Rocca San Casciano la Festa del Falò, col bis per le sfilate domani pomeriggio, con apertura per cibo di strada alle 12 e pomeriggio di musica e rifinitura pagliai. Il clou della manifestazione, animata da migliaia di persone che arriveranno da tutta la Romagna, sarà raggiunto 21.30, quando al segnale del ‘botto’ saranno accesi gli enormi pagliai dei rioni Borgo e Mercato sulle rive del fiume Montone, da una ventina di ‘accensori’ per ogni rione con lunghe torce, in mezzo ad un infernale tripudio di borgaioli e mercaioli che decideranno a furor di popolo il vincitore. Con quale criterio? Quello della tradizione: la vittoria è attribuita al pagliaio le cui fiamme ‘chiudono’ per prime la cima del medesimo e che nel complesso bruciano meglio. Poi seguirà nei cieli di Rocca la seconda gara, quella dei i fuochi d’artificio. Infine, la terza gara si svolgerà in piazza Garibaldi con le sfilate dei carri allegorici: alle 22.45 il Borgo presenterà i carri sul tema dell’Egitto e alle 23.45 il Mercato sfilerà con i carri sulla Spagna. Ingresso 20 euro, gratis fino ai ragazzi di 14 anni, domenica pomeriggio libero. Ci sono anche servizi di navetta. Da Forlì zona MCDonald’s e Castrocaro zona Bingo con partenza 18 e 19 e rientro 2 e 4 (prenotazione whotsapp 329.3307434) e da Campomaggio (a 2 km dal paese) per tutta la serata.

q.c.