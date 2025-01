Festa del Falò, conto alla rovescia. Si svelano i primi temi dei carri

Mancano ancora tre mesi alla Festa del Falò, in programma a Rocca San Casciano sabato 26 aprile prossimo, ma sono già in cantiere i preparativi nei rioni Borgo e Mercato, protagonisti assoluti e sfidanti, della manifestazione più sentita nel paese della media valle del Montone. Durante i primi incontri nei rioni Borgo e Mercato si è discusso in particolare del tema da scegliere per la sfilata dei carri allegorici, la seconda parte essenziale della festa, al termine della parte principale che resta comunque l’accensione dei rispettivi pagliai di spini lungo le rive del fiume Montone: quello del Borgo sulla riva sinistra e quello del Mercato sulla destra.

Il tema delle sfilate dovrebbe rimanere ‘segreto’, per sorprendere quella sera in piazza Garibaldi all’ultimo minuto gli avversari rionali e le diverse migliaia di spettatori e curiosi accorsi da tutta la Romagna e non solo, ma ‘spie’ ben informate di entrambi i rioni (la Cia del Borgo e il Kgb – oggi Fsb - del Mercato) hanno già fatto trapelare ‘notizie attendibili’. Il Borgo avrebbe optato per ‘L’Inferno’, mentre il Mercato avrebbe scelto ‘Cuba’. Mentre i borgaioli esultano, perché "i loro diavoli incendieranno con le fiamme infernali gli avversari, rincorrendoli con i forconi per piazza", i mercaioli non saranno da meno, "travolgendo con balli e musica caraibica le orde dei diavoli borgaioli".

Insomma, la sfida del 2025 è appena iniziata, perché, se per la costruzione dei carri sono stati scelti i temi, la raccolta degli ‘spini’ per costruire i pagliai sulle sponde del fiume deve ancora incominciare. Nei prossimi weekend, infatti, gruppi di giovani di entrambi i rioni partiranno la mattina presto dal paese per battere le colline dei dintorni ‘a caccia di spini’ ovvero ginestre, armati di motoseghe per tagliare e raccogliere gli arbusti, che in aprile saranno trasportati con camion e trattori lungo le sponde del fiume, con riti festanti, musiche infernali e feste rionali, per innalzare le pire. Intando , nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuto in Comune il primo incontro tecnico-organizzativo del ‘Comitato per la Festa del Falò’, presieduto dal sindaco Marco Valenti.

Quinto Cappelli