Festa del Falò, è il momento dei pagliai

Alle prime luci del sole, ieri mattina le sponde del fiume a Rocca San Casciano già brulicavano di giovani che hanno dato il via alla costruzione dei pagliai di ‘spini’ del Borgo (alla sinistra del Montone) e del Mercato (sull’altra sponda), che saranno i protagonisti della Festa del Falò in programma la sera di sabato 26 aprile, quando alle 21.30 in punto sarà appiccato il fuoco alle pire e in pochi minuti (per non dire secondi) sarà deciso a furor di popolo il rione vincitore in base all’andamento dei due roghi.

A dirigere le operazioni per innalzare il pagliaio del Borgo ‘alla romagnola’, cioè a forma di cilindro sormontato da un cono, sono i paglierini Marco Briccolani detto Molla, Bruno Filippi detto Bubo e Andrea Bandini detto Baldo, con l’aiutante Stefano Camporesi (Stivi). Nella riva opposta sul pagliaio del Mercato ‘alla toscana’, cioè a forma di cono, guidano le operazioni sul pagliaio Mattia Assirelli, Marco Camorani, Marco Pazzi e Mario Venturi.

I due folti gruppi si guardano l’un l’altro in cagnesco, cercando di scrutare segreti e forme per sistemare il verso giusto delle ginestre. Confida il presidente del Mercato, Matteo Mancini: "Il nostro rione ha ingaggiato un ingegnere del politecnico di Zurigo per fare il pagliaio e trovare le soluzioni migliori per una bellissima accensione".

Anche quelli del Borgo stanno studiando "modi leciti, in base al regolamento per un’accensione ancor più bella degli avversari". Ma come? Per ora le bocche di tutti i borgaioli restano ermeticamente cucite.

Domani, giorno di Pasquetta, centinaia di borgaioli e mercaioli trascorreranno il giorno di festa lungo le sponde del fiume: chi ha lavorare per innalzare i pagliai, chi a preparare il pranzo e le piadine fritte in entrambe le sedi, chi ad animare la festa con musica e chi "a studiare le mosse degli avversari". Insomma, sarà tutto un tripudio di colori (rosso-blu il Borgo e rosso-bianco il Mercato), di festa, di musica e di cibo dalla mattina alla sera, mentre dal ponte che divide il paese in due, dal balcone del forno e dalle sponde del fiume turisti, appassionati e curiosi potranno tifare per il proprio rione o godersi una giornata di festa a ingresso gratuito.

A fine giornata, borgaioli e mercaioli daranno appuntamento a migliaia di persone per la sera di sabato prossimo, quando saranno accesi i due falò della storica e sempre attesissima festa, che poi continuerà come da tradizione con il brillare nel cielo notturno degli spettacolari fuochi d’artificio e con l’allegra e vivacissima sfilata in piazza dei carri allegorici del Borgo (quest’anno ‘L’Inferno di Dante’) e del Mercato (tema ‘Le Isole Caraibiche’). Intanto però è tempo di preparazione.