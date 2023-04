Festa del Falò, fumata bianca Il meteo incerto non ferma l’evento

La Festa del Falò si farà domani sera sulle rive del fiume Montone a Rocca. La sofferta decisione, causa l’incertezza del meteo in questo weekend, è arrivata ieri alle 12, quando il Comitato organizzatore (Comune, Pro loco e rioni Borgo e Mercato) si è riunito dando il via alla fumata bianca. I due pagliai del Borgo (riva destra) e del Mercato (riva sinistra), che saranno accesi domani alle 21.30 da 20 accensori per ogni rione, sono già completati e attendono solo le rifiniture. Entrambi misurano 9 metri di altezza e 8 di diametro. Quello del Borgo è fatto alla romagnola (più panciuto), mentre quello del Mercato alla toscana (cono). "Per bruciare bene – racconta il 24enne Marco Briccolani, paglierino del Borgo, allievo di Bruno Filippi, maestro del pagliaio da 35 anni – le ginestre devono essere spianate bene, in modo che restino soffici". Nella sponda opposta, in cima al pagliaio del Mercato si troneggiano il giovane Marco Camorani, con Germano Assirelli, maestro da 37 anni, a sua volta allievo di Roberto Monti e Giané, il mito del rione. Dopo l’accensione alle 21.30, seguiranno i fuochi d’artificio e le sfilate dei carri allegorici: alle 22.45 il Mercato (La Giungla) e alle 23.45 il Borgo (Peter Pan). Spettacoli anche nel Buginello col Caffè degli Artisti di Cesenatico e in piazza Vittorio Veneto col Papete Beach di Milano Marittima. Ingresso 15 euro, gratis under 14 anni.

Quinto Cappelli