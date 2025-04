Festa del Falò, inizia l’attesa della sfida

"Mancano ancora quattro settimane alla Festa del Falò, in programma la sera di sabato 26 aprile, ma per noi rocchigiani la festa è già iniziata oggi nel fiume". Ripetuto, urlato e gridato di qua e di là dalle rive del fiume Montone, questo slogan ha inondato non solo il paese di Rocca San Casciano, ma anche la valle del Montone.

Infatti, domenica scorsa quasi tutti gli abitanti del ‘Paese della festa del Falò’, come ricorda tutto l’anno la scritta sui due cartelli d’ingresso del paese, verso Forlì e verso Firenze, hanno festeggiato sul fiume i preparativi della Festa storico-folcrorica più importante, incentrata su tre punti. Il primo è la preparazione del pranzo e della cena per diverse centinaia di rionali in entrambe le parti dei rioni (Borgo sulla riva sinistra e Mercato sulla destra), sia per raccogliere fondi per l’organizzazione, ma soprattutto per ‘gasare’ a vicenda tutti i rionali in preparazione della vittoria, con cibi saporiti, bevande eccitanti e musica tutto il giorno, ‘da mane a sera’. Poi, l’arrivo dei camion degli spini (le ginestre che soprattutto i giovani hanno tagliato e raccolto da mesi sulle colline circostanti) sulle rive opposte del fiume nel pomeriggio, in mezzo ad uno strombazzamento di clacson, trombe e musica da far rimbombare tutta la dantesca valle, mentre anche dal paese accorrono tutti quelli che prima erano rimasti a casa. Ma il punto fondamentale che caratterizza una giornata dei preparativi è la festa stessa, animata dallo stare insieme, dall’incoraggiarsi a vicenda che "quest’anno saremmo sicuramente noi a vincere, perché sarà il nostro pagliaio a bruciare meglio di quello degli avversari".

Così per tutta la giornata si lavora, si mangia, si beve, si canta, si balla, s’intrecciano nuove amicizie e nascono perfino nuovi amori e qualcuno (volendo imitare gli antichi aùguri latini) perfino cerca di interpretare il volo degli uccelli che sfrecciano sul fiume e sugli spini appena rovesciati sulle rive, in cerca di nuovi insetti, arrivati dai monti, in quale verso volteggino in favore dell’uno o dell’altro rione.

Intanto, per tutta la giornata dalle sedi delle piadinerie dei due rioni (via Saffi per il Borgo e via Guerrazzi per il Mercato) arriva il profumo della piadina fritta, anche questa motivo di sfida all’ultima piada fritta migliore: "La nostra è più buona, perché più asciutta e croccante", "No, la vostra non è bella gonfia e lievitata come la nostra, tanto che tutti accorrono da noi". Così, tra sfottò vicendevoli, battute sarcastiche, prese in giro e racconti mitologici sulle vittorie storiche dell’uno o dell’altro pagliaio che ha bruciato meglio di quello avversario, passa la domenica e fino a tarda sera centinaia di persone restano a festeggiare di qua e di là dal fiume Montone, dandosi appuntamento ai prossimi weekend "della più bella festa del paese".