Festa del Falò rinviata per rispetto al Santo Padre

La Festa del Falò di Rocca San Casciano, in programma questo sabato, è stata rinviata di una settimana, cioè a sabato 3 maggio, con bis la domenica pomeriggio 4 per la sfilata dei carri allegorici. La decisione è arrivata ieri mattina, durante la riunione dell’apposito Comitato organizzatore, formato dal sindaco Marco Valenti, il responsabile della sicurezza l’ingegnere Stefano Faggiotto, il presidente della Pro loco Maicol Bombardini ed i responsabili dei rioni Borgo e Mercato, rispettivamente Francesco Briccolani e Matteo Mancini. Spiega il sindaco Valenti: "Dopo un confronto con la prefettura di Forlì-Cesena, ci siamo attenuti al rispetto del Dpcm del Governo che dà alcune direttive generali sulle manifestazioni pubbliche nel giorno dei funerali di Papa Francesco".

Infatti, il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) invita a rispettare la giornata di lutto per la morte e i funerali del Papa, cui si aggiunge la sottolineatura della prefettura, secondo la quale la Festa del Falò è una manifestazione pubblica che attira nel paese della media valle del Montone migliaia di persone per l’occasione.

In paese, e fra gli organizzatori della festa, cioè dei rioni Borgo e Mercato, si coglie latente la delusione e qualche malumore, perché ormai era tutto pronto sia per l’innalzamento dei pagliai sulle rive del fiume Montone, sia per i fuochi d’artificio e per le successive sfilate dei carri allegorici, e anche tutta l’organizzazione, compresi stand gastronomici, musica e animazione. Diversi osservano: "Il funerale del Papa c’è al mattino e la nostra festa si svolgeva la sera. Quindi il lutto sarebbe stato rispettato". Va detto anche che molti volontari dell’organizzazione avevano già prenotato le ferie con molto anticipo per tutta l’organizzazione dei giorni precedenti la festa.

Quinto Cappelli