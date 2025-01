Festa del maiale in piazza con E Goz

Una volta era la ‘Notte rosa maiale’ adesso è ‘La festa a e baghèn ad Santantoni’, ma resta l’appuntamento goliardico promosso dall’associazione E Goz nel quale si propone l’antica tradizione dello scannamento del maiale, seguita dalla distribuzione di carne cotta alla brace e altre prelibatezze, il tutto condito da ‘insulti romagnoli’: come recita la locandina. L’appuntamento è in piazza a Forlimpopoli oggi dalle 12. E Goz è nota per l’omonima osteria durante la Festa Artusiana, molto simile nello spirito alla parolaccia a Roma, con prodotti della tradizione, insulti e mano morta.