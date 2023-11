Festa del maiale: torna la ’Cicciolata’

Edizione numero 14 in arrivo domenica 3 dicembre per la ‘Festa del maiale – La Cicciolata’ di Cusercoli organizzata dalla Pro loco Chiusa d’Ercole Aps in collaborazione con il Comune, il Gruppo Amici della Cicciolata e il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Una manifestazione che riesce a convogliare nel borgo bidentino migliaia di persone attirate sia dagli stand dove la carne di maiale l’ha fa da padrona, ma anche dal mercatino dell’ingegno, del riuso e del riciclo, dal Villaggio dei bambini con l’arrivo di Babbo Natale e l’accensione dell’albero.

Saranno una quarantina i gruppi di norcini (i ‘paioli’) in gara per aggiudicarsi il trofeo ‘cicciolo d’oro’ che sarà assegnato dopo l’esame lungo e minuzioso da parte di una qualificata giuria che premia i ciccioli che sanno unire profumo, consistenza e croccantezza. Quello che ha caratterizzato in questi anni l’area dedicata alla lavorazione della carne di maiale è stata la presenza negli stand di tanti giovani, ragazzi e ragazze, proveniente da tutto il forlivese e il cesenate, ma anche da diverse città dell’Emilia Romagna e da San Marino che, mischiati ai più esperti, animeranno per tutta la giornata anche con l’accompagnamento musicale la lavorazione del ‘divin porcello’.

Il programma della giornata prevede alle 7 l’apertura del mercato agroalimentare e alle 9 la lavorazione della carne di maiale, mentre alle 11,30 l’apertura dello stand gastronomico con la vendita dei ciccioli e della carne di maiale in via Carini e l’inizio della gara alle 14. Numerosa anche la presenza delle associazioni di volontariato (Avis, Alpini, Comitato genitori asilo paritario Sacro Suore, scuole statali, etc) e l’angolo GinCicciolo-lo. Per iscrizioni gara ciccioli: 339.604034.

Oscar Bandini