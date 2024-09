Festa del patrono: stand gastronomico, messe e concerto

Terminano sabato e domenica le celebrazioni della Festa di San Michele, patrono di Civitella, promossa dalla parrocchia di S. Maria in Borgo con il patrocinio del Comune. Sabato dalle 16,30, alla Rocca del Castello, stand gastronomico con piadina fritta, alle 20,30 in piazza Matteotti si esibiscono i Santa Balera. Domenica messe alle 8 e alle 11; alle 20 processione presieduta dal vescovo Livio Corazza che benedirà l’anno catechistico. Presterà servizio la Banda Comunale Maurizi. Lunedì 30 alle 11 messa per i defunti.