Festa del Pd ai blocchi di partenza Calendario ricco di iniziative

Prende il via domani sera la Festa Democratica di Castrocaro Terme. Come da tradizione, l’evento andrà in scena nell’area mercatale del parcheggio Poggiolini (zona antistante Conad city), dove da tempo fervono i preparativi della squadra di volontari guidata da Patrizia Campacci, leader di Castrocaro Eventi, già segretaria del locale circolo e oggi consigliere comunale del Pd. In programma dieci giorni di appuntamenti accompagnati dalle canoniche cene agli stand gastronomici. In tavola ogni sera a partire dalle 19 specialità romagnole e di pesce mentre il bar proporrà birre e pestati. E a seguire tutti in pista.

Le prime cinque serate saranno dedicate allo ‘Spa Party’, rinominato in dialetto romagnolo ‘C’ut végna un party’. Si parte con la disco dance anni Settanta, Ottanta e Novanta della Revolution band. Giovedì spazio a Roy Paladini, vincitore di ‘Tali & Quali show’, protagonista di uno speciale tributo a Michael Jackson. Grande attesa per venerdì sera per la Festa dei Giovani - speciale Studio Delta Mix, una selezione musicale dei dj di Radio Studio Delta, per un evento che sarà trasmesso in diretta radiofonica. Sabato 19 è in programma ’The rocktsar show’ mentre domenica 20 ci sarà l’immancabile appuntamento con la musica dance, pop e disco dei Moka Club. Conclusa la parentesi dello ‘Spa Party’, questa edizione proporrà serate sospese tra liscio e politica.

Lunedì 21 è previsto l’incontro sul tema ‘Alluvione: a che punto siamo’ con protagonisti il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, e il presidente della provincia di Forlì - Cesena nonchè sindaco della città malatestiana Enzo Lattuca. A introdurre la discussione Stefano Canonici, segretario del locale circolo Pd. Al termine si ballerà con Castellina Pasi. Martedì 22 salirà sul grande palco Mirko Gramellini mentre mercoledì 23 e giovedì 24 toccherà rispettivamente a Maria Grazia Pasi e Luca Bergamini. Il 25 gran chiusura con la presentazione del libro ‘Mamma Europa’ dell’europarlamentare Elisabetta Gualmini, intervistata da Marco Celli, segretario regionale del Movimento Federalista Europeo, con l’introduzione di Canonici. E dopo il dibattito, l’esibizione di Roberta Cappelletti concluderà la serata e l’intera Festa. L’ingresso è a offerta libera. Saranno allestiti anche gonfiabili gratuiti per i più piccoli. "Grazie di cuore a tutti le attività che hanno contribuito al progetto – le parole di Patrizia Campacci –. E immensa gratitudine ai volontari presenti".

Francesca Miccoli