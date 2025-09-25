Festa del Rione Tranvai Buratella. Cena, mercatino e spettacoli

Torna a Meldola dal 26 al 28 settembre la Festa del Rione Tranvai Buratella in piazza Saffi promossa dal Rione, dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune. Si parte domani con la cena preparata dai volontari del rione con seppia e piselli in umido oltre allo spettacolare Aerial Team Show con danza aerea e fuoco.

Sabato mercatino degli hobbisti, laboratori creativi per bambini, zumba con Simona Gentile e grande concerto tributo a Vasco con i Vaskompiglio. Chiusura domenica con il motogiro ‘Motoburatella’, ‘Pompieropoli’ con l’associazione nazionale Vigili del Fuoco di Forlì, mercatino del riuso, spettacoli dal vivo, karaoke e la suggestiva rievocazione storica. Stand gastronomici sempre attivi oltre alla pesca lotteria e allo storico trenino per la gioia dei più piccoli.

Alle 16 spettacolo con ‘I Mantici in piazza’ e dalle 19 alle 22 karaoke con Mirko the Voice. Dalle 20 rosario e benedizione del rione. Sempre sabato e domenica visita guidata a cura di Pietro Fabbri in via Bruno Buozzi alla storica bottega fondata nel 1924 dal babbo Niblin, il falegname Annibale Fabbri.

"Il rione Tranvai - Buratella era il punto di partenza, dal novembre 1881 della tranvia ideata, come ricorda lo storico Mario Proli, dall’avvocato meldolese Giovanni Brusaporci e dal forlivese Giulio Romagnoli – precisano gli organizzatori – che avevano ottenuto la concessione per costruire ed esercitare la linea Meldola - Forlì - Ravenna - Darsena che conobbe fin dall’inizio un buon successo di traffico. La linea continuò il suo servizio per decenni senza modifiche di rilievo anche se dopo la prima guerra mondiale si fece sentire la concorrenza del trasporto su gomma. L’esercizio cessò l’11 gennaio 1930 sostituito da un’autolinea concessa alla Sita".

Info: 340.7501002.Oscar Bandini