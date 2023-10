‘Festa del Ritorno’ in via Gervasi

La parrocchia di Santa Caterina, in via Gervasi, di cui è amministratore don Roberto Rossi, celebra domani la ‘Festa del ritorno’ con la ripresa delle attività pastorali (messe alle 9.30 e 11.30). Oggi alle 15.15 è in programma il pellegrinaggio alla Madonna del Fuoco in Cattedrale. Dalle 15.30 festa con merenda, giochi, gare e musica.