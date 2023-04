Festa del riuso: scambio di giochi e libri in biblioteca

Oggi, giornata internazionale della Terra, la biblioteca comunale ‘Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole organizza uno swap party o festa del riuso. I bambini potranno scambiarsi giochi e libri in buono stato. Per ogni oggetto portato verrà consegnato un tagliandino, che potrà essere speso come moneta per lo scambio. I giochi che rimarranno in giacenza saranno donati alle associazioni mentre i libri ritenuti idonei andranno ad arricchire le biblioteche dei plessi scolastici loccali. Lo scambio sarà preceduto alle 10 da un viaggio alla scoperta delle erbe e delle piante del giardino con Simone Poggi e, mezz’ora più tardi, dalla presentazione del libro ‘Le avventure dell’ape Tissi’ di Lorenzo Bosi. Evento gratuito. Sarà allestito un angolo creativo, al termine merenda a cura del Gruppo Alpini. La biblioteca è in viale Marconi 115. Info: 334.1566848, [email protected]