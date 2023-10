Domani con ritrovo alle 17 al ’VolontaRomagna’ in viale Roma 124, ’Festa del Volontariato’ di Forlì, che organizzerà una camminata che partirà dalla sede del centro di servizi per il Volontariato. La camminata durerà circa un’ora e passerà nel centro di Forlì fino ad arrivare in Piazzetta della Misura. Previsto un punto ristoro con bevande offerte ai partecipanti.