Festa del Voto, celebrazioni a 364 anni dal terribile terremoto

Nonostante siano passati 364 anni da quel terribile terremoto, che nel 1661 sconvolse il paese e tutto l’Appennino, a Rocca San Casciano la memoria di quell’evento è rimasta intatta, attraverso la Festa del Voto, una manifestazione religiosa e civile che si celebra ogni anno il 22 marzo con un ricco programma di iniziative.

Il programma prevede per domani, dopodomani e venerdì la messa alle 18, cui si aggiunge giovedì alle 20.30 la liturgia penitenziale e venerdì alla stessa ora la via crucis.

Sabato alle ore 10 messa solenne presieduta dal vescovo Livio Corazza e processione con l’immagine del Crocifisso per le vie del paese, animata dalla banda cittadina. Al rientro in chiesa, si terrà il rinnovo del voto, in forma congiunta da parroco e sindaco, come avvenne dal 1661 ogni 50 anni (l’ultimo nel 2000), ma quest’anno in via eccezionale in occasione del Giubileo. Ecco la formula: "Noi, don Giovanni Amati, pievano, e Marco Valenti, sindaco di Rocca San Casciano, a nome dei nostri concittadini, promettiamo e ancora facciamo voto solenne di osservare come festivo il 22 del mese di marzo di ciascun anno, di osservare il digiuno, di celebrare il sacramento della penitenza e di partecipare alla messa e alla processione del Santissimo Crocifisso. Promettiamo inoltre, secondo le nostre possibilità e capacità, di contribuire alla vita della nostra comunità con una particolare attenzione ai piccoli, ai giovani e ai poveri. Maria Santissima delle Lacrime, benedica i nostri propositi. Rocca San Casciano, 22 marzo 2025".

Il terremoto fu decritto dal monaco vallombrosano di San mercuriale, Di Castro, a Rocca come predicatore quaresimale: "Quel martedì 22 marzo 1661, alle ore 19, si serrò spaventevolmente imbrunito il cielo e un terribile sibilo percosse gli edifici, accompagnato da scuotimento della terra e terremoto crudelissimo, si che dibattendo il turbine per di sopra e il terremoto per di sotto, si videro per lo spazio di recitar un credo tutte le abitazioni spianate al suolo". I morti a Rocca furono 40, a Civitella 120, a Galeata e Santa Sofia 130. Nella pieve medievale di Rocca rimase indenne un antico crocifisso che da allora si porta ogni anno in processione proprio il 22 marzo per la Festa del Voto.

Quinto Cappelli