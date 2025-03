Festa del voto: domani messa e processione

Si svolgerà domani a Rocca San Casciano la Festa del Voto per ricordare un voto fatto nel 1661, dopo un terribile terremoto che distrusse il territorio. Nella chiesa di Santa Maria delle Lacrime sarà celebrata alle 10 la messa presieduta dal vescovo Livio Corazza, cui seguirà la processione con il Crocifisso per le vie del paese, animata dalla Banda cittadina. Al rientro in chiesa, si terrà il rinnovo del voto, in forma congiunta da parroco e sindaco, come è sempre avvenuto ogni 50 anni (l’ultimo nel 2000), ma quest’anno in via eccezionale si rinnova in occasione del Giubileo.