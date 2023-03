Festa del Voto, oggi la processione

La parrocchia di Rocca San Casciano, guidata da don Giovanni Amati, celebra la festa patronale del Voto. Sono in programma la messa alle 10 e la processione con il Crocifisso presiedute dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Alle 16 Via Crucis e alle 20.30 il parroco celebrerà la liturgia. Le origini risalgono al 1661 quando un terremoto provocò danni e vittime, ma di gran lunga inferiori a quelli dei paesi vicini. I rocchigiani, in segno di gratitudine, fecero il voto che ogni anno avrebbero osservato il digiuno, si sarebbero confessati, avrebbero partecipato alla messa e alla processione. Dopo la pausa forzata per Covid quest’anno la processione tornerà nella sua forma tradizionale attraversando tutto il paese con l’accompagnamento della banda musicale che, alla fine, entrerà e suonerà anche in chiesa.