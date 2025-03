"Festa del Voto, un impegno per il futuro"

Noi, don Giovanni Amati, pievano, e Marco Valenti, sindaco di Rocca San Casciano, a nome dei nostri concittadini, promettiamo e ancora facciamo voto solenne di osservare come festivo il 22 del mese di marzo di ciascun anno, di osservare il digiuno, di celebrare il sacramento della penitenza e di partecipare alla messa e alla processione del Santissimo Crocifisso. Promettiamo inoltre, secondo le nostre possibilità e capacità, di contribuire alla vita della nostra comunità con una particolare attenzione ai piccoli, ai giovani e ai poveri. Maria Santissima delle Lacrime, benedica i nostri propositi. Rocca San Casciano, 22 marzo 2025.

Con questo rito solenne letto e sottoscritto dal parroco e dal sindaco di Rocca San Casciano, e controfirmato come testimone dal vescovo diocesano Livio Corazza, si è conclusa ieri mattina la Festa del Voto, che si rinnova ogni 25 anni dal lontano 1661, quando il paese della valle del Montone e tutto l’Appennino forlivese fu sconvolto da un pauroso terremoto, con centinaia di morti, fra cui 40 a Rocca, 120 a Civitella e 130 Galeata e Santa Sofia. Durante le scosse crollò anche la vecchia pieve, ma ad una parte rimase appeso un crocifisso, che ogni anno il 22 marzo si porta in processione al termine della messa per le vie del paese. Anche ieri, al termine della messa solenne, presieduta dal vescovo Corazza, concelebrata dal parroco don Giovanni Amati e dal cappellano don Rudy Viscarra, e animata dal coro locale, una lunga processione di circa 500 persone si è snodata per le vie centrali del paese, animata dalla Banda cittadina sotto la direzione dell’appassionato maestro Roberto Monti.

All’omelia il vescovo Corazza ha esortato i Rocchigiani "a trasformare sempre gli eventi e le situazioni disastrose, come il terremoto del 1661, in realtà e segni di speranza".

A questo proposito al momento del rinnovo del voto da parte del parroco e del sindaco, don Giovanni ha chiamato attorno tutti i bambini e ragazzi, "perché il rinnovo del voto non è solo la celebrazioni di un fatto del passato, ma un impegno per il futuro degli abitanti del paese". Scrisse il cronista dell’epoca: "Quel martedì 22 marzo 1661, alle ore 19, si serrò spaventevolmente imbrunito il cielo e un terribile sibilo percosse gli edifici, accompagnato da scuotimento della terra e terremoto crudelissimo, si che dibattendo il turbine per di sopra e il terremoto per di sotto, si videro per lo spazio di recitar un credo tutte le abitazioni spianate al suolo".

Quinto Cappelli