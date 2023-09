In tanti hanno voluto partecipare alla 11ª edizione della Festa dell’8ª Brigata Garibaldi a Strabatenza. Una bella giornata che ha favorito anche l’escursione mattutina lungo il ‘Sentiero del partigiano Janosik’ con le guide dell’associazione Tour de Bosc. Nei discorsi ufficiali, pronunciati dai sindaci di Bagno di Romagna e Santa Sofia Marco Baccini e Daniele Valbonesi così come nelle parole di Mirta Barchi, presidente Anpi Alto Savio e del presidente dell’Anpi provinciale, forte è stato il richiamo rivolto alle nuove generazioni ad essere ‘gli eredi’ di quei giovani che misero a repentaglio la vita per sconfiggere i nazifascisti e restituire la dignità all’Italia. La foto di gruppo è stata scattata davanti al monumento dedicato ai partigiani e al cippo che ricorda la morte delle due sorelline Caterina e Giuseppina Milanesi di 8 e 5 anni a causa dello scoppio di un ordigno bellico nel 1951. Un modo per ricordare anche il sacrificio delle popolazioni civili di questa parte di Appennino e l’aiuto fondamentale offerto ai soldati del Regno Unito in fuga verso la libertà.