Festa della Birra ai blocchi di partenza Si inizia con il rock pop dei Mystic Doll e Nico dj

Il ‘Caffè Inter Nos’ di Gabriella Pasina in via Garibaldi a Modigliana, in collaborazione con l’associazione ‘Pompieri Val Tramazzo’, promuove per domani e sabato in paese la ‘Festa della Birra’ con piadina e salumi, patatine e salsiccia dalle ore 18 a mezzanotte. La musica domani sarà quella dei Mystic Doll e il loro rock pop anni 90-2000 e Nico Dj mentre sabato tocca ai Reverse con la loro cover band rock’n roll e Andrew Dj.

Scopo delle due serate è ringraziare l’associazione, cui andrà parte del ricavato, per il notevole impegno profuso anche in occasione dell’alluvione e delle numerosissime frane che hanno colpito il paese.

