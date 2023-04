Festa della Liberazione Memoria e musica si fondono nelle piazze Corone ai caduti

Anche il comprensorio forlivese si mobilita, tantissimi infatti gli appuntamenti diffusi sul territorio per celebrare il 78° anniversario della Liberazione.

Alla casa dell’Anpi a Valpisella di Corniolo oggialle 11 aperitivo antifascista e presentazione del libro di Carmelo Pecora ‘Noi che siamo stati partigiani’. Presenta Palmiro Capacci. Seguirà pranzo alle 13; alle 16 concerto ‘I canti della Resistenza ieri e oggi’ con i Sambene. A Santa Sofia ritrovo alle 10.30 in piazza Matteotti, dove gli amministratori e i rappresentanti dell’Anpi saluteranno i presenti prima di partire per il corteo che toccherà i principali monumenti.

Accompagnati dalle marce della Banda Roveroni, si deporranno corone ai sacrari e ai monumenti, insieme ad Alpini Alto Bidente e coop Reduci Combattenti. Alle 12.30 al Parco della Resistenza ‘Pranzo della Liberazione’ organizzato da Anpi con Mani in Pasta e Pro loco (la prenotazione è obbligatoria: 348.9918608). Il ricavato sarà devoluto all’ Anpi.

Il 26 aprile gli studenti della scuola media si recheranno a Biserno dove, il 12 aprile 1944, si tenne un’aspra battaglia tra partigiani e l’esercito nazifascista.

A Galeata, martedì alle 10,45, raduno nel giardino antistante la sede comunale, interventi del sindaco Elisa Deo e di un rappresentante Anpi e corteo con la banda comunale ‘Albertini’ con deposizione delle corone presso i cippi che ricordano i sacrifici di Salvo D’Acquisto, Aldo Palareti e al sacrario nel cimitero. Alle 14,30, partenza delle delegazione per Villa Raggi (Predappio) e deposizione di una corona alla lapide di Giuseppe Castellucci con sosta a San Zeno presso il monumento ai caduti. A Civitella alle 11 deposizione di fiori ai cippi di S. Filippo, Collina, Cigno, Seguno, Giaggiolo e Seggio. A Cusercoli alle 10 al largo Matteotti saluti del sindaco Claudio Milandri con la Banda comunale Normando Maurizi e alle 9 celebrazione al sacrario dei caduti di Civitella. A Meldola alle 10 si svolgerà la cerimonia istituzionale presso il Monumento ai Caduti collocato nel Loggiato comunale. Interverrà il sindaco Roberto Cavallucci alla presenza delle autorità civili e militari, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Seguirà la deposizione di una corona alla memoria dei caduti. Accompagnerà la cerimonia il corpo bandistico Verdi di Carpinello con la partecipazione degli studenti della scuola media a indirizzo musicale ‘Dante Alighieri’ e alle 11 nella Chiesa di San Nicolò, messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre officiata dal parroco don Enrico Casadio.

A Predappio martedì alle 9 in piazza Sant’Antonio visita e deposizione di coccarde tricolori ai cippi commemorativi. Seguirà alla 10 la celebrazione della messa per tutti i caduti delle guerre nella chiesa di Sant’Antonio, deposizione della coccarda al cippo nel parco comunale e discorso del sindaco Roberto Canali. Le celebrazioni si concluderanno alle 15 a villa Raggi, con la deposizione di una coccarda al monumento ai partigiani, dove si ricorda l’uccisione di un partigiano di Galeata da parte dei nazifascisti.

A Modigliana, medaglia di bronzo al valore civile, martedì alle 10,30 messa in Duomo, alle 11 corteo e deposizione della corona al monumento alla libertà nel parco Durante Doni; interventi del sindaco Jader Dardi e del presidente Anpi di Modigliana e letture di elaborati dei ragazzi dell’Istituto comprensivo. Il Comune ricorda che quest’anno ricorre il centenario della nascita del partigiano Silvio Corbari, capo della brigata partigiana che combattè e morì nelle nostre colline.

A Castrocaro martedì alle 10.30 cerimonia sotto le logge di via Garibaldi: una corona di fiori sarà depositata davanti alla lapide che ricorda il sacrificio di Iris Versari, Silvio Corbari, Adriano Casadei e Arturo Spazzoli. Alle 11 stessa liturgia al cimitero davanti alla lapide a memoria della fucilazione dei fratelli Rolando e Veraldo Verità, Raniero Paolucci de Calboli, Antonio Benzoni, Antonio Buranti, Livio Ciccarelli e Fiorenzo Grassi.

Forlimpopoli celebra il 25 aprile con un programma di celebrazioni che iniziano martedì alle 8,30 in piazza Garibaldi con il ritrovo del corteo celebrativo e poi messa nella Basilica di San Rufillo alle 9. A seguire la deposizione di una corona d’alloro alla Lapide dei Caduti per la Resistenza in piazza Fratti alle 9,45, con gli interventi delle autorità. Ultimo appuntamento a Sant’Andrea alle 10,45 per la deposizione delle corone d’alloro alla Celletta di Santa Rosa, al Cippo dei Martiri e al Cippo per i Caduti civili del bombardamento del 1944. "Forlimpopoli dedica il 25 aprile quest’anno a Nello Bondi recentemente scomparso, memoria storica della nostra città perché protagonista dei passaggi più significativi della storia locale dal Dopoguerra ad oggi – dichiara la sindaca Milena Garavini – un omaggio che rende ancora più speciale questa giornata che mantiene, dopo 78 anni, la forza dei valori antifascisti sui quali sono nati la nostra vita democratica e la nostra libertà".

A Bertinoro martedì alle 10, sul Terrazzo della Resistenza, verrà deposta una corona d’alloro, alla presenza della sindaca Gessica Allegri e di Mirella Menghetti in rappresentanza dell’Anpi.