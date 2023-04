Festa della Liberazione Musica e letture al parco Iniziative anche domani

Cerimonie, musica e incontri: tante le forme che assumerà oggi e domani la Festa della Liberazione. Dopo i numerosi appuntamenti di stamani, in città e nei centri del Forlivese, nel pomeriggio a partire dalle 14.30, festa popolare al Parco urbano nell’area con accesso da via Fiume Montone, promossa da Anpi, Fiap, Gruppo Alpini e associazioni di volontariato. Alle 15 avrà inizio ’Petronilla’, di e con Sabina Spazzoli, lettura teatrale incentrata sulla memoria di una bambina, tra Seconda Guerra Mondiale e Liberazione: racconto di grandi privazioni, soprattutto alimentari, con un famoso ricettario come libro dei sogni.

Alle 16.30 si terrà il concerto della Banda ’Città di Forlì’. In caso di maltempo la festa al parco non si svolgerà, mentre il concerto sarà trasferito nel salone comunale, in piazza Saffi 8. Fra gli eventi pomeridiani, musica anche a Corniolo dove i Sambene alle 16 presenteranno i Canti della Resistenza ieri e oggi. Sempre oggi, alle 16, al centro Pace Annalena Tonelli (via Andrelini 59), l’associazione Darsi Pace presenta ’La Carta della Nuova Umanità. Con questo documento i promotori tentano di "suscitare una nuova aggregazione di persone in ricerca, per provare a superare l’attuale impoverimento del pensiero, appiattito sul sistema del neoliberismo e della guerra".

Le iniziative per la Festa dalla Liberazione dai nazifascisti continuano domani. Alle 17, in Sala Randi (via delle Torri n.13) sarà presentato il libro ’Dal Pireo alla Repubblica. Brogliaccio di un uomo qualsiasi’, diario di Widmer Lanzoni (1943-1946) a cura di Maurizio Lanzoni e Paolo Poponessi. Introdurrà Alessandra Ascari Raccagni, presidente del consiglio comunale di Forlì.

"La Liberazione è una festa nazionale di tutti, che va celebrata da tutti", dice la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, che aggiunge: "Ero stata invitata in varie città della mia regione, ma ho scelto le manifestazioni del mio comune, nella piazza di Forlì". Continua la parlamentare: "Il nostro dovere è ricordare gli alleati e i partigiani, ma anche quelli che, nel particolare momento storico che si viveva nel Paese, hanno combattuto dalla parte sbagliata". Conclude Tassinari: "È arrivato il momento di mettere da parte le polemiche e le divisioni per trasformare la Festa della Liberazione, che non può e non deve appartenere a un preciso schieramento politico, in una Festa della Libertà".

Fra i tanti messaggi diffusi in occasione del 25 Aprile, c’è anche quello della federazione di Forlì-Cesena del Partito comunista italiano. "Non siamo intimoriti – si legge nel testo – di dover alzare ancora più alte le nostre bandiere rosse e le bandiere delle Brigate Partigiane, quella dell’8a Brigata Garibaldi Romagna, su tutte, per confermarci guardiani dei valori costituzionali di libertà e fratellanza, pace e diritti sociali, come i partigiani ci chiesero".