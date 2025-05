Festa della Mamma, ecco le cartoline filateliche

Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa della Mamma con due cartoline filateliche, in formato standard e puzzle, dal titolo ’Quando penso alla mamma il cuore mi batte più forte’, che possono essere acquistate online sul sito poste.it, presso l’ufficio postale con sportello filatelico di Forlì Centro in Piazza Saffi e negli Spazio Filatelia, dove dal 5 al 12 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale. Per curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.