Festa della Mamma. Un’azalea contro i tumori

Tornano le azalee solidali dello Ior in occasione della Festa della Mamma. Saranno più di seicento i volontari impiegati negli oltre duecento punti informazioni allestiti in tutta la Romagna. È possibile acquistare l’azalea fino a domani (8.30-12.30; 15.30-19.30) nelle farmacie: Ca’ Rossa (via Campo degli Svizzeri 67); Zona Iva (viale Risorgimento 281); Ospedaletto (via Ravegnana 384; Punta di Ferro (piazzale della Cooperazione 2/3); Bussecchio (via Piolanti 20); De Calboli (largo De Calboli 1); Comunale di Forlimpopoli (piazza Martiri di Cefalonia 10). Nel fine settimana, invece, i volontari saranno anche: all’Iper Punta di ferro (9-19); piazza Saffi (domani 8-18 e domenica 8-14); a San Martino in Strada in piazzale della Pieve (domani 8.30-18 e domenica 8.30-12.30); in piazza Giovanni XXIII (sabato 8.30-18 e domenica 8.30-12); presso i giardini pubblici in piazzale della Vittoria (domani 8.30-18 e domenica 8.30-12.30); all’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ la vendita termina oggi alle 13.

Numerosi anche i supermercati aderenti: Famila di via Andrea Costa (domani 8.30-18 e domenica 8.30-12.30). I volontari saranno presenti fino a domani, dalle 8 alle 19, nei negozi a marchio Conad Cava (piazzale Giovagnoli 3), Ravaldino (via Corbari), Stadium (piazza Falcone e Borsellino); Appennino (viale Risorgimento 254); infine, il Superstore nel quartiere Ronco (via Dirani 6) e Bengasi, sabato 8.30-18 e domenica 8.30-12.30. In città i banchetti saranno allestiti anche al centro commerciale di via Curiel e in via Balzella fino a domani (8-19) e nel centro sportivo di Carpinello (via Cervese 229) oggi 16-22. In provincia: giardini pubblici di San Piero in Bagno e in piazza Ricasoli di Bagno di Romagna (domani dalle 8.30-18 e domenica 8.30-12.30); a Predappio al Conad Rabbi e al negozio A&O fino a domani (8.30-18); in piazza Pertini a Fiumana (domani 8.30-18); nelle piazze di Premilcuore, Dovadola, Forlimpopoli e Rocca San Casciano domani dalle 8.30 alle 18.00 e domenica dalle 8.30 alle 12.30; alla Divina Edicola a Bertinoro (viale Roma 4) fino a sabato (6.15-13; 15.30-20); Conad di Santa Maria Nuova (domani 8.30- 2.30). E ancora: alle terme di Castrocaro, in piazza a Terra del Sole, Meldola e Santa Sofia (domani 8.30-18 e domenica 8.30- 12.30); in piazza a Civitella domenica (8.30-12.30), a Galeata domani 8.30-18.00 e all’Irst di Meldola.