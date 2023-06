Festa della Repubblica, conferenze e concerti

Per la festa del 2 giugno stasera alle 21 al teatro dei Sozofili di Modigliana, conferenza-concerto di Stefano Ragni, del Conservatorio e dell’Università per Stranieri di Perugia sul tema: ‘La musica italiana nel processo di Unità nazionale - dal melodramma al pop’, promosso dalla sezione ‘Silvestro Lega’ dell’Associazione mazziniana italiana.

Alle 16 presso l’area feste di Premilcuore saluto del sindaco Ursula Valmori e presentazione del progetto ‘Appennino in musica’. Seguirà un concerto a cura dell’Accademia Distretto della Musica, diretto dal maestro Pier Luigi Colonna e presentato da Patrizia Deito, in collaborazione con la Banda comunale ‘I Carrettieri’, l’orchestra ‘Classicisti di Nome’, l’Officina Musicale e Stella Splendens Consort. Alle 17.30 conferenza su ‘Regionalismo differenziato. Come cambia l’Italia e quali riflessi sull’economia’, con i giuristi Spartaco Berti e Alessandro Fiorini.

A Castrocaro Terme e Terra del Sole concerto del locale corpo bandistico Antonio Orsini, alle 17 in piazza Mazzini.

A Bertinoro alle 17.30 consegna della Medaglia della Repubblica alla concittadina Carolina Novaga che 25 anni fa fondò l’Auser di Bertinoro. A consegnare l’onorificenza sarà la sindaca Gessica Allegni. Alle 18,30, concerto per la Repubblica a cura della Scuola Musicale di Bertinoro. Durante l’evento sarà allestito un tavolo con frutta fresca offerta da Orogel a disposizione degli intervenuti.

A Forlimpopoli alle 9 alzabandiera nella Rocca in Piazza Garibaldi. L’iniziativa vedrà gli interventi della sindaca Milena Garavini e del presidente della sezione Corrado Matteucci dell’Ami, Aride Poletti. I cittadini sono invitati a esporre la bandiera tricolore simbolo della Repubblica Italiana.

Sempre stasera, alle 21, al teatro Mentore di Santa Sofia si terrà il concerto del corpo bandistico C. Roveroni diretto dal maestro Massimo Bertaccini.