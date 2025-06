Festa della Repubblica. Omaggio al 2 Giugno a Forlì e anche a Roma

Ampia la partecipazione ieri in città alle iniziative per la Festa della Repubblica. Al mattino il momento istituzionale, con l’omaggio ai caduti e l’alzabandiera in piazzale della Vittoria (foto Frasca qui a fianco) e poi le onorificenze e momenti di spettacolo ai giardini pubblici del limitrofo Parco della Resistenza, con l’intervento del prefetto Rinaldo Argentieri.

In missione invece a Roma il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno assieme ai primi cittadini di Galeata e Predappio, Francesca Pondini e Roberto Canali: hanno infatti partecipato alla cerimonia della Festa della Repubblica nella capitale. I tre amministratori degli enti locali del Forlivese sono intervenuti alla festa nell’ambito della delegazione nazionale organizzata dall’Anci (l’Associazione nazionale Comuni italiani).

"È stato molto emozionante sfilare sui Fori Imperiali, con tanti sindaci e amministratori – affermano in una nota congiunta –. Un’atmosfera unica all’insegna dell’amore per la Patria, con le Frecce Tricolori a solcare il cielo, sfilando davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quello del Senato Ignazio La Russa, e a quello della Camera Lorenzo Fontana, oltre che a tutte le altre massime autorità della Repubblica. La Festa della Repubblica – proseguono Pondini, Bongiorno e Canali – ci invita a riflettere sui valori della nostra meravigliosa Costituzione; sull’importanza di democrazia, solidarietà, dignità di ogni persona e rispetto, affinché possiamo ispirarci per operare ogni giorno per il bene comune – concludono –, custodi e responsabili del patrimonio di libertà conquistato con coraggio e passione da chi ci ha preceduto".