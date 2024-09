Festa della Triennale, ecco tutte le iniziative

Fervono a Dovadola i preparativi per la Festa della Triennale 2024, in programma nella cittadina della media valle del Montone dal 5 al 17 settembre e dedicata alla Madonna delle Lacrime. Spiega il parroco don Giovanni Amati: "Ci prepariamo alla Triennale, pregando insieme la Madonna per crescere nell’unità, che è il segreto per rendere visibile a tutti Gesù, unica ragione del nostro vivere e del nostro fare". Infatti, molti dovadolesi, specialmente quelli della parrocchia di Sant’Andrea, sono da giorni impegnati a preparare il ricco programma d’iniziative religiose, culturali e sociali che si snoderanno quasi ogni giorno da giovedì a martedì 17.

Dopo l’apertura giovedì sera alle 20.30 in Badia con le confessioni, si entrerà nel vivo sabato 7, quando alle 17 nel parco di villa Badia, il vescovo Livio Corazza amministrerà il sacramento della cresima ai ragazzi dell’unità pastorale, in particolare numerosi quelli di Dovadola e Rocca San Casciano. Domenica 8 settembre la messa sarà celebrata alle ore 11 nella chiesa dell’Annunziata, la seconda chiesa del paese, in origine dei frati domenicani, e poi seconda parrocchia del paese fino a una quarantina d’anni fa, quando fu unita alla Badia. Da lunedì 9 a mercoledì 11 l’immagine della Madonna ’andrà a visitare’ le case nei vari quartieri o zone del paese, con la messa alle 20.30: lunedì in via Nadiani, martedì in via Vaudano e mercoledì in via 25 Aprile. Giovedì 12, alle 20.30 alla Badia sarà rappresentato ‘Una bambina di nome Maria’, spettacolo per grandi e piccini a cura della ‘Compagniabella’ di Forlì. Venerdì 13 sera, dalle 19 in poi nell’Area Feste di piazza Berlinguer (dove si allestisce la Sagra del Tartufo la terza e la quarta domenica di ottobre), si svolgerà la cena comunitaria aperta a tutti per festeggiare il 40esimo di ordinazione sacerdotale del parroco don Giovanni.

Dopo la messa prefestiva sabato 14 alle ore 18 alla Badia, la Festa Triennale si concluderà domenica 15 settembre con la messa alle 11 e la processione alle 16 per le vie del paese, presieduta dal vescovo Corazza e l’animazione della Banda di Castrocaro e Terra del Sole. L’epilogo della Triennale prevede un evento straordinario martedì 17 settembre all’eremo di Montepaolo, dove alle 20.30 le monache Clarisse stanno organizzando una veglia di preghiera, in occasione dell’VIII centenario delle stimmate di San Francesco, ricevute alla Verna il 17 settembre 1224.

Quinto Cappelli