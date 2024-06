Festa dell’acqua: agriturismo in musica e ’challenge’ in canoa

Domenica 23 giugno torna la Festa dell’Acqua a Ridracoli promossa da Romagna Acque e gestita da Atlantide. Il programma della giornata include una challenge in canoa per i più avventurosi, alcuni campi di allenamento per tutte le età, alcuni spettacoli gratuiti con artisti, cantastorie, musicisti e la mostra ‘I saperi delle mani’, allestita a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.

Per l’occasione i biglietti d’ingresso e per l’escursione in battello sono a un prezzo ridotto. Durante la giornata sono previste escursioni in battello a un prezzo ridotto con partenze a scadenza oraria a partire dalle 10. I biglietti si possono acquistare in loco. Sono previsti anche alcuni appuntamenti gratuiti. Alle 11.30 all’Agriturismo il Molino è in programma uno spettacolo di ‘Zivago, Arte Musica’ insieme a Gabriele Graziani (voce), Gió Belli e Valentina Perini (chitarra) e Stefano Travaglini (contrabbasso).

A seguire alle 16, nel piazzale della diga, è possibile assistere allo spettacolo del Collettivo Pazo Teatro Arte Circo Teatro Arti Performative ‘Il mondo di là, mentre alle18, all’ l’Albergo Ristorante ‘Il Palazzo’ di Ridracoli si esibiscono i Supermarket Arte Musica con Alfredo Nuti dal Portone (chitarra elettrica, campionatore, sintetizzatore e clarinetto), Marcello ‘Gianduia’ Detti (ottoni, percussioni e conchiglie polinesiane) e Carlo Vallicelli (batteria e campionatori).

Infine alle 20,30 a Biserno, nella piazza di fronte al ristorante ‘La Vera Romagna’, seconda esibizione del Collettivo Pazo Teatro Arte Circo Teatro Arti Performative. Lo spettacolo dal titolo ‘Strade di sassi’ si sviluppa attraverso immagini evocative, che mescolano la danza, a terra, sui trampoli e l’acrobatica. Info: 0543.917912.

o.b.