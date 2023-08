Festa dell’Assunzione, le celebrazioni

Ferragosto in Val Bidente, don Enrico Casadio invita i meldolesi alla funzione in programma oggi alle 9,30 al parco della Villa del Seminario, oggi Casa Maria Nanni, centro di riabilitazione diversamente abili gestito dalla Coop Abbracci con il supporto dei volontari del Cvs. A Galeata Festa di S. Maria Assunta in località Pantano con la messa alle 9,30, mentre alle 18 processione solenne presieduta da don Emilio al suono della Banda Comunale Alberto Albertini. Seguirà merenda.