Festa dell’Europa Dibattiti a scuola, Campus e all’Aurora

In occasione della Festa dell’Europa, stasera alle 20.30, al Circolo Aurora (corso Garibaldi 80), Giuliana Laschi, docente all’Università di Bologna, interverrà su "Per l’Europa e contro l’Europa? Riflessione sul futuro dell’Ue". La docente sarà ospite della conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì. La giornata inzierà con attività per gli studenti di medie e superiori, dalle 9 alle 12. Poi workshop dalle 13 alle 14.30, in aula 1 del campus, sul cambiamento climatico a cura di Fridays for Future. In seguito conferenza con l’ambasciatore Silvio Gonzato, vicecapo delegazione Ue all’Onu.