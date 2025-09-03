Festa dell’ospitalità, al via le celebrazioni

Al via a Bertinoro la 99ª edizione della Festa dell’Ospitalità che si apre domani all’insegna del tema ‘Libertà è ospitalità. La memoria che unisce e crea futuro’.

Ad aprire ufficialmente il programma della Festa, giovedì alle 17 nella Chiesa di San Silvestro, sarà il tradizionale appuntamento con la cerimonia di premiazione del concorso di poesia dialettale ‘Omaggio a Spaldo’. Curato dall’Accademia dei Benigni e intitolato alla memoria di Aldo Spallicci, il concorso giunge alla XXIV edizione.

Quest’anno, oltre ai premi per i vincitori del concorso, il Comune di Bertinoro ha previsto una menzione speciale per le opere collegate alla memoria della Liberazione. Si intitola ‘Ritrovare i fili della Memoria per tessere nuove trame’ la mostra che sarà inaugurata alle ore 19 nella Sala del Popolo del Palazzo Comunale. In esposizione le immagini create dagli artisti Marcello Di Camillo e Simone Ferrarini in collaborazione con Sofia Boni per un inedito gioco da tavolo imperniato sulla lotta contro la dittatura e la conquista della libertà.

Idealmente, i temi della mostra usciranno anche all’esterno. Tra piazza della Libertà e l’inizio di via Mazzini saranno collocate brevi poesie in dialetto romagnolo, le cui tematiche si ricollegano con il progetto del gioco. Le poesie sono state selezionate in collaborazione con l’artista Denis Campitelli. Ci saranno, fra gli altri, versi di Aldo Spallicci, Walter Galli, Ugo Piazza e Nino Pedretti.

A colorare il borgo contribuiranno anche alcuni scatti realizzati in occasione dell’edizione 2024 di Paesaggi Plurali. In serata, largo alla musica. Alle ore 21, in piazza della Libertà andrà in scena la settima edizione di Collincanto, il contest per giovani cantanti che si avvale della direzione artistica di Samuele Bazzocchi.

Ospite della serata sarà Fabrizio Coveri, storica voce dei Khorakhané. Nel corso della serata, oltre a incoronare i vincitori del concorso, sarà attribuita una menzione speciale per la ‘Miglior presenza scenica’ dedicata alla memoria di Nico Severi. Maggiori dettagli sul sito www.visitbertinoro.it.

Matteo Bondi