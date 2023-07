Festa dell’Unità, si parte con un dibattito tra sindache

Nel weekend parte la Festadell’Unità di Forlimpopoli, che quest’anno cambia location. L’appuntamento, infatti, è nell’area Palazzetti dello sport in via del Tulipano, da oggi al 1° agosto. Ogni sera, a partire dalle ore 19, cucina e poi dibattiti politici, ballo e spazio giochi per bambini.

La Festa si apre oggi con l’incontro dal titolo ’Essere sindaca oggi’, alle 20.15, nello spazio dibattiti si terrà un confronto tra la prima cittadina di Forlimpopoli, Milena Garavini (foto) – che ha già fatto sapere di essree disponibile a un secondo mandato – e quella di Santarcangelo Di Romagna, Alice Parma. A seguire in arena alle 21, si balla con Augusto e Lidia.

Domani sera focus allo spazio dibattiti, sempre alla stessa ora, sul tema ’Fiume Ronco, problema o risorsa?’: l’assessore di Forlimpopoli Gian Matteo Peperoni si confronta con il pubblico sui temi ambientali del territorio. Musica e ballo, poi, con Vanessa e Claudio.

Domenica 30 si parla di ’Volontariato e cittadinanza attiva’ con le assessore comunali Elisa Bedei e Sara Pignatari. Si balla quindi con Giovanna e Settimio.

Lunedì 31 luglio il tema del dibattito è ’Dare valore al lavoro’ con il segretario del Pd Emilia-Romagna, Luigi Tosiani, Silla Bucci per la Cgil, Vanis Treossi per la Cisl ed Enrico Imolesi per la Uil. Musica e ballo con Luana Babini. Martedì 1 agosto ultimo appuntamento politico intitolato ’Per il rilancio della sanità pubblica’: intervengono Vasco Errani, presidente della Regione dal 1999 al 2014 e Giovanni Bissoni. Nell’arena Sofia e Ale.