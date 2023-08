Festa democratica, stand e musica con Bergamini

Ultime battute per la Festa Democratica di Castrocaro Terme. Nell’area mercatale del parcheggio Poggiolini si cena agli stand gastronomici e si balla il liscio. Dalle 19 si potranno gustare i piatti della tradizione romagnola e le specialità di pesce mentre alle 21 prenderà il via l’esibizione di Luca Bergamini. L’ingresso è libero, sono allestiti gonfiabili gratuiti per i bambini. Domani sera chiusura con la presentazione del libro ‘Mamma Europa’ dell’eurodeputata Elisabetta Gualmini e la musica di Roberta Cappelletti.