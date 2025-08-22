Festa Democratica, stasera attesi. Allegni, Ancarani e Valbonesi

Nell’area mercatale di via Cantarelli a Castrocaro continua la Festa Democratica. Esauriti gli Spa party, il prologo di cinque serate con stand gastronomici e musica votata all’universo giovane (‘dentro o fuori’), fino al 25 la rassegna prosegue con un programma arricchito dai dibattiti politici.

Dopo l’intervento del governatore Michele De Pascale la sera dell’esordio, stasera alle 20 è previsto un dibattito che coinvolgerà Gessica Allegni, assessore regionale a cultura, parchi e pari opportunità, quindi Valentina Ancarani, consigliere regionale e vicepresidente della commissione parità, diritti e cultura, e Daniele Valbonesi, consigliere regionale, vicepresidente della commissione politiche economiche. A introdurre gli ospiti sarà Stefano Canonici, segretario del circolo Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Domani alla stessa ora si tratterà il tema ‘Per una giusta transizione energetica: dall’Europa ai Comuni’, con l’europarlamentare Annalisa Corrado intervistata dall’esperto di politiche alimentari urbane Davide Zarri, alla presenza di Canonici e del segretario territoriale del Pd forlivese Enrico Monti. Che sarà presente anche alla serata conclusiva di lunedì con protagonista il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani. Sul versante musicale invece calcheranno il palco stasera alle 21.30 l’orchestra Mirko Gramellini, domani il complesso di Patrizia Ceccarelli mentre domenica toccherà al gruppo di Davide Salvi, preceduto alle 20.30 dai ballerini romagnoli del New dance club. Chiusura lunedì con Roberta Cappelletti.

Tutte le sere dalle 19 e domenica anche a mezzogiorno saranno attivi stand gastronomici che proporranno piatti della tradizione romagnola e piatti di pesce. Aperta anche la birreria con bibite e pestati. Domenica il pranzo sarà allietato dalle barzellette di Sgabanaza. Per info: pagina Facebook Pd Castrocaro Terme e Terra del Sole.

f.m.